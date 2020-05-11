 

Аналитики из Канады восхитились учениями российских десантников в Арктике

11.05.2020, 22:17, Разное

Аналитики из Канады проанализировали действия российских десантников в Арктике во время недавних учений и восхитились ими. Военнослужащие из РФ совершили уникальный десантный манёвр, продемонстрировав своё техническое и моральное превосходство.
В настоящий момент ведущие державы мира ведут борьбу за господство в Арктике. На днях ВС РФ провели тренировочные манёвры, в ходе которых показали потенциальным противникам свою подготовку. Аналитики из Канады наблюдали за манёврами, и те вызвали у них восхищение. По их мнению, этими действиями РФ жёстко обозначила Западу свои позиции в данном регионе мира.

Военнослужащие ВДВ провели уникальную операцию, совершив групповое десантирование с высоты 10 тысяч метров в условиях Крайнего Севера. Подразделение российских десантников выпрыгнуло из самолёта Ил-76, и совершило приземление на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Специалисты констатировали, ещё никто в мире не совершал подобного. Парашютирование в таких условиях показало, что РФ обладает значительным ресурсом, и может проявлять, как смелость, так и изобретательность. При этом военнослужащие не только высадились в установленной точке, произведя действия, которые никто ещё не выполнял, но и после этого продолжили в течение трёх дней отрабатывать программу с элементами боевой подготовки.

В Минобороны РФ отчитались о проведённых учениях, отметив, их целью была проверка нового оборудования, предназначенного для широт, где преобладают экстремально низкие температуры. Речь идёт о навигационных системах и кислородных масках. Кроме того, добавляется, представители США пока не могут соответствовать тому уровню, что показывает Россия. Когда американские военные проводят учения, они выбирают дни с максимально благоприятными погодными условиями, пишет ПолитЭксперт.



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