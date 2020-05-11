У войны не старое лицо

11.05.2020, 22:10, Разное

Фотографии из коллекции Мультимедиа Арт Музея.



Эммануил Евзерихин. «Солдаты», 1945 год, из коллекции МАММПРЕДИСЛОВИЕАнна Жаворонкова, бильд-редактор «Новой газеты»

В школе мы ходили на встречи с ветеранами. Седые бабушки и дедушки, медали на потертых пиджаках… Они рассказывали детям про войну.

А дома дед доставал семейный альбом и, показывая фотографии людей c такими же морщинами, в таких же пиджаках, тоже рассказывал: это дядя Шура — он воевал в Сталинграде, вот — видишь — медаль! А это твой прадед — Петр Дмитрич, ему в 41-м орден Красной Звезды в Кремле вручал лично (!) Калинин. И тогда, 20 лет назад, мне казалось, что война — это про стариков. Седых и в медалях.

А потом в какой-то момент я, листая альбомы с военными фотографиями, заметила, что на меня смотрят не старики, а ровесники. И стало ясно, что я ошибалась: у войны, оказывается, молодое лицо. Как лица на этих старых снимках. Это молодые лица, почти все — улыбаются.

Иван Шагин. «Лейтенант комсомолец Р. Корниец, командир артиллерийской площадки бронепоезда, отлично провел бои за Москву», 1941—1942 годы, из коллекции МАММ Юрий Чернышев. «Давай закурим!», 1945 год, из коллекции МАММ Борис Зайцев. «Фронтовые друзья», 1944 год, из коллекции МАММ Павел Трошкин. «Летчики-герои у самолета», 1941 год, из коллекции МАММ Михаил Трахман. «Проводы сына в партизанский отряд», 1941-1945 годы, из коллекции МАММ Иван Шагин. «Рабочие московских заводов взяли в руки винтовки», 1941 год, из коллекции МАММ Евгений Халдей. «Бригада торпедных катеров (БТК) в море», 1944 год, из коллекции МАММ Марк Редькин. «Освобождение», 1944 год, из коллекции МАММ Евгений Халдей. «Зенитчики на судне», 1944 год, из коллекции МАММ Валерий Фаминский. «Единственный уцелевший боец танкового экипажа», 1945 год, из коллекции Артура Бондаря, из коллекции МАММ Борис Кудояров. «Дежурные на улицах блокадного Ленинграда», 1941—1942 годы, из коллекции МАММ Евгений Халдей. «Освобожденные из будапештского гетто», 1945 год, из коллекции МАММ Анатолий Морозов. «Советские солдаты оставляют надписи на стенах Рейхстага», 1945 год, из коллекции МАММ Неизвестный автор. «Виктор Темин, Евгений Халдей и Евгений Долматовский у стен Рейхстага», 1945 год, из коллекции МАММАНОНС

9 мая на портале «История РФ в фотографиях» стартовал мультимедийный проект «Наша победа-75». Он продлится до 24 июня — дня, когда в 1945 году в Москве на Красной площади состоялся первый Парад Победы.

Проект основан на коллекции МАММ. В него войдут 75 видеороликов на основе фотографий; 25 фотовыставок; ролики, посвященные военным фотографам; видеоролики на основе кинохроники военных лет, а также фотовыставки на основе фотографий из семейных архивов, присланных пользователями на сайт «История РФ в фотографиях».