У войны не старое лицо
11.05.2020, 22:10, Разное
Фотографии из коллекции Мультимедиа Арт Музея.
Эммануил Евзерихин. «Солдаты», 1945 год, из коллекции МАММПРЕДИСЛОВИЕАнна Жаворонкова, бильд-редактор «Новой газеты»
В школе мы ходили на встречи с ветеранами. Седые бабушки и дедушки, медали на потертых пиджаках… Они рассказывали детям про войну.
А дома дед доставал семейный альбом и, показывая фотографии людей c такими же морщинами, в таких же пиджаках, тоже рассказывал: это дядя Шура — он воевал в Сталинграде, вот — видишь — медаль! А это твой прадед — Петр Дмитрич, ему в 41-м орден Красной Звезды в Кремле вручал лично (!) Калинин. И тогда, 20 лет назад, мне казалось, что война — это про стариков. Седых и в медалях.
А потом в какой-то момент я, листая альбомы с военными фотографиями, заметила, что на меня смотрят не старики, а ровесники. И стало ясно, что я ошибалась: у войны, оказывается, молодое лицо. Как лица на этих старых снимках. Это молодые лица, почти все — улыбаются.
Иван Шагин. «Лейтенант комсомолец Р. Корниец, командир артиллерийской площадки бронепоезда, отлично провел бои за Москву», 1941—1942 годы, из коллекции МАММЮрий Чернышев. «Давай закурим!», 1945 год, из коллекции МАММБорис Зайцев. «Фронтовые друзья», 1944 год, из коллекции МАММПавел Трошкин. «Летчики-герои у самолета», 1941 год, из коллекции МАМММихаил Трахман. «Проводы сына в партизанский отряд», 1941-1945 годы, из коллекции МАММИван Шагин. «Рабочие московских заводов взяли в руки винтовки», 1941 год, из коллекции МАММЕвгений Халдей. «Бригада торпедных катеров (БТК) в море», 1944 год, из коллекции МАМММарк Редькин. «Освобождение», 1944 год, из коллекции МАММЕвгений Халдей. «Зенитчики на судне», 1944 год, из коллекции МАММВалерий Фаминский. «Единственный уцелевший боец танкового экипажа», 1945 год, из коллекции Артура Бондаря, из коллекции МАММБорис Кудояров. «Дежурные на улицах блокадного Ленинграда», 1941—1942 годы, из коллекции МАММЕвгений Халдей. «Освобожденные из будапештского гетто», 1945 год, из коллекции МАММАнатолий Морозов. «Советские солдаты оставляют надписи на стенах Рейхстага», 1945 год, из коллекции МАММНеизвестный автор. «Виктор Темин, Евгений Халдей и Евгений Долматовский у стен Рейхстага», 1945 год, из коллекции МАММАНОНС
9 мая на портале «История РФ в фотографиях» стартовал мультимедийный проект «Наша победа-75». Он продлится до 24 июня — дня, когда в 1945 году в Москве на Красной площади состоялся первый Парад Победы.
Проект основан на коллекции МАММ. В него войдут 75 видеороликов на основе фотографий; 25 фотовыставок; ролики, посвященные военным фотографам; видеоролики на основе кинохроники военных лет, а также фотовыставки на основе фотографий из семейных архивов, присланных пользователями на сайт «История РФ в фотографиях».
Источник: Новая газета
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