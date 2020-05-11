 

Тимати прививает подросшей Алисе любовь к водным процедурам в сауне на крыше

11.05.2020, 21:53, Разное

Тимати решил устроить сауну на крыше дома во время самоизоляции. Симона Юнусова показала, как рэпер прививает любовь к водным процедурам подросшей дочери Алисе.
Мама популярного исполнителя опубликовала в своем Instagram несколько интересных кадров с отдыха самых родных людей: сына Тимура и внучки Алисы. На снимках Тимати вместе с дочкой наслаждаются домашними SPA-процедурами в большой ванне с еловыми ветками, размещенной на крыше здания.

В комментарии Симона Юнусова вспомнила, как с детства приучала сыновей к бане. В юности Тимати и младший наследник Артем обливали себя холодной водой, окунались в прорубь и парились с вениками. Теперь ее сыновья стараются приучить к бане собственных детей, что не может не радовать Симону Яковлевну.

Поклонники знаменитости остались довольны трогательными семейными снимками, засыпая Тимати и Алису различными комплиментами. По мнению подписчиков, такая традиция не только сближает, но и приносит большую пользу для здоровья.



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