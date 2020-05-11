 

Террористы обстреляли населенные пункты в Идлибе, Алеппо и Латакии

11.05.2020, 21:48, Новости дня

Террористическая группировка «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в России) совершила обстрелы населенных пунктов в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

По данным руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, передает РИА «Новости».

«Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо, один обстрел населенного пункта Танджара в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Мазраат-омро в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Джебхат Ан-Нусра», – сообщил контр-адмирал.

Напомним, 5 мая РФ и Турция провели очередное, восьмое по счету, совместное патрулирование в сирийском Идлибе. При этом протяженность маршрута патрулирования была увеличена в два раза.

Днем ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара больше не намерена мириться с нападениями в Идлибе.

В конце апреля Москва выразила обеспокоенность в связи со вспышками напряженности в районах сирийско-турецкой границы, в настоящее время находящихся под контролем Анкары.

Ранее РФ отметила усилия Турции по оттеснению боевиков от трассы М4 в Идлибе.



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