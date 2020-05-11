В Санкт-Петербурге закрыли рынок, где накануне раздавали продукты в Рамадан. Организатора акции оштрафовали

11.05.2020, 21:35, Новости дня

В Санкт-Петербурге полиция закрыла Сенной рынок, где накануне возникла давка из-за бесплатной раздачи еды, сообщили в пресс-службе петербургского главка МВД. Рынок закрыли и опечатали по решению Роспотребнадзора. Полиция выгнала местных торговцев, не дав им закрыть прилавки и убрать товар.

Организатора раздачи еды субарендатора рынка Киемиддина Саидова задержали и оштрафовали на тысячу рублей.

“Саидов признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (“Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения”). Суд назначил штраф в одну тысячу рублей”, – рассказали в пресс-службе.

Днем 10 мая, во время празднования Рамадана, у молельной комнаты на Сенном рынке собралось около 200 человек, чтобы получить бесплатные продукты. Саидов в суде рассказал, что он правоверный мусульманин и решил таким образом помочь своим соотечественникам, которые голодают. Устраивать давку он не хотел.

С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте. По последним данным, в городе 7404 человека заразились коронавирусом, вылечились 1674 пациента, скончались 53. Все ограничения и запреты, введенные из-за эпидемии коронавируса, остаются в силе до 31 мая.