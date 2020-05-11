Убийцу Ахмада Арбери могут обвинить в преступлении на почве ненависти
11.05.2020, 21:30, Новости дня
Министерство юстиции рассматривает вопрос о выдвижении обвинений в преступлении на почве ненависти против белого мужчины, застрелившего безоружного чернокожего мужчину Ахмада Арбери во время пробежки в прибрежном городе Брансвик, штат Джорджия.
Об этом сообщил в понедельник официальный представитель ведомства Керри Купеч.
«Отдел по гражданским правам Министерства юстиции, ФБР и генпрокурор Южного округа Джорджии поддерживают и продолжат полностью поддерживать расследование и принимать в нем участие. Мы рассматриваем все имеющиеся данные, чтобы определить, уместно ли выдвигать обвинения федерального уровня в преступлении на почве ненависти», – отметил Купеч.
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