 

Убийцу Ахмада Арбери могут обвинить в преступлении на почве ненависти

11.05.2020, 21:30, Новости дня

Министерство юстиции рассматривает вопрос о выдвижении обвинений в преступлении на почве ненависти против белого мужчины, застрелившего безоружного чернокожего мужчину Ахмада Арбери во время пробежки в прибрежном городе Брансвик, штат Джорджия.

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель ведомства Керри Купеч.

«Отдел по гражданским правам Министерства юстиции, ФБР и генпрокурор Южного округа Джорджии поддерживают и продолжат полностью поддерживать расследование и принимать в нем участие. Мы рассматриваем все имеющиеся данные, чтобы определить, уместно ли выдвигать обвинения федерального уровня в преступлении на почве ненависти», – отметил Купеч.



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