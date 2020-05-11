В Украине ослабляют карантин

11.05.2020, 21:30, Новости дня

КИЕВ – В Украине с 11 мая, по решению правительства, ослабляются карантинные меры. На Едином веб-портале органов исполнительной власти опубликовано постановление, в котором сообщается об открытии работы некоторых учреждений социальной, частной и государственной сфер, парков, скверов и детских площадок, музеев.

«Что будет разрешено с 11 мая: стоматология, салоны красоты и парикмахерские, деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов, деятельность предприятий, которые работают в сфере средств массовой информации», – сообщается в документе.

Все учреждения можно посещать, учитывая социальную дистанцию в полтора метра проводя дезинфекцию, в масках.

«Этот день настал, потому что большинство из нас соблюдали правила. Однако это не значит, что мы можем пренебречь мерами безопасности. Ежедневно в Украине обнаруживают около 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Чтобы не пополнять эту неутешительную статистику, не забывайте о правилах безопасности», – говорится в сообщении Минздрава Украины.

По данным Центра общественного здоровья, к 09:00 11 мая в Украине было 15648 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 408 летальных, 3288 пациентов выздоровели. Болезнь подтверждена у 1083 детей и 3026 медиков.

Как сообщает Украинское национальное информационное агентство «Укринформ», правительство с 12 марта ввело карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ослабив ограничения.

Как сообщает пресс-служба президента Украины 11 мая, во время селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского было отмечено, что уровень смертности от COVID-19 в Украине невысокий – 2,6%.

Президент Владимир Зеленский поинтересовался состоянием экономики и функционированием программ, которые должны помочь бизнесу в карантинный период.

«Мы обсуждали ряд программ кредитной поддержки малого и микробизнеса, ведь они больше всего страдают от карантина. Мы должны помочь им сейчас и после карантина, чтобы они могли быстро прийти в себя. Нам надо предложить им так называемые кредитные каникулы», – отметил Владимир Зеленский.

США дополнительно окажут помощь

Напомним, что правительство Соединенных Штатов заявило о дополнительной помощи в размере 5,4 миллиона долларов Украине для противодействия вспышке COVID-19.

«Эта дополнительная поддержка обеспечит предоставление гуманитарной помощи тем, кто больше всего в ней нуждается, а также укреплению системы здравоохранения для дальнейшей борьбы с пандемией», – отмечается в сообщении на странице в Фейсбуке Посольство США, первого мая 2020.

В нем говорится, что «еще одним направлением помощи является смягчение вторичных последствий пандемии – таких, как потеря источников дохода граждан или возможностей для предоставления услуг уязвимым слоям населения, в том числе и пострадавшим от конфликта в Восточной Украине».

Общая стоимость ресурсов помощи, предоставленных Украине со стороны Соединенных Штатов за последние двадцать лет, достигает пяти миллиардов долларов, из них 362 миллионов – помощь в сфере здравоохранения, сообщает посольство США в Украине.

Медреформа не завершена – страдают медработники

Вице-президент независимого аналитического центра геополитических исследований «Борисфен Интел» Игорь Харченко считает, что во власти пришло, возможно, понимание необходимости пересмотреть нормы карантина, поскольку изначально его требования были завышены.

«Парки, детские площадки, при правильном подходе, были и раньше полезны людям, а не вредны в этой ситуации. Нужно просто придерживаться дистанций, одевать маски и для граждан было бы понимание правильных действий власти, если бы парки были открыты. Было смешно полтора месяца смотреть видео и сообщения, о том, как полиция гоняется за физкультурниками, или теми, кто собрался позаниматься на тренажерах», – говорит Игорь Харченко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Маленькие магазины, рынки, парикмахерские, которые открываются 11 мая, по его словам, также можно было бы не закрывать, при соблюдении всех необходимых противоэпидемиологических норм.

«Маленькие строительные магазины торгуют тем же ассортиментом, что и в крупных мегамаркетах, которые не закрывались. Какой смысл было их закрывать? Есть логика в том, чтобы ограничить работу баров и ресторанов, эти ограничения были понятны. Также сейчас фермеры потеряли некоторую продукцию, потому что были закрыты рынки. В чем смысл был их закрытия?» – говорит Игорь Харченко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Игорь Харченко считает, что изменения карантинных норм с 11 мая сложно связать с показаниями и статистикой заболеваемости коронавирусом.

«В одном регионе нормы карантина сработали, в другом – нет. Мы увидели, что эти нормы до сих пор не сильно влияли на статистику заболевания. То, на что нужно обратить внимание – это заболеваемость вирусом среди медицинских работников. Практически, четвертая часть, в зависимости от регионов, заболевших – медики», – отмечает Игорь Харченко.

Вместе с тем он считает, что влияние карантина можно будет оценить со временем, но сегодняшние действия власти – это своеобразный аудит и готовность страны бороться с любой эпидемией.

«Когда смотришь статистику по туберкулезу, или сердечно-сосудистым заболеваниям – там пандемия, здесь больше похоже на то, что власть изначально не знала, что делать. Сегодня ослабление карантина – это и ответ на действия в регионах, когда мэры некоторых городов, готовясь к местным выборам, используют борьбу с карантином в своих политических целях», – подчеркивает Игорь Харченко.

Он отмечает, что в Украине проводится незначительное количество тестов, поэтому показатели распространения коронавируса в стране сегодня скорее приблизительные, чем реальные.

Карантин был жесткий

Политолог «Украинского клуба» Виталий Литвиненко считает, что существующий карантин не урегулирован юридически, потому в «жесткой, грубой форме» он вредит экономике и обществу.

«Сам карантин ничем не урегулирован юридически. Нет у правительства юрисдикции принимать постановления о карантине – это должно быть решение Верховной Рады. То, что сегодня предложено гражданам, можно называть неоплаченными каникулами с очень сомнительным юридическим статусом. Получается, что в мирное время правительство сказало всем сидеть дома, лишив работы, дохода, передвижения…», – говорит Виталий Литвиненко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог считает, что украинская власть скопировала модель карантина, который применялся в странах Евросоюза, не учитывая при этом уровень падения медицинского обслуживания в стране, реальных источников дохода граждан.

Виталий Литвиненко приводит официальную статистику заболеваемости коронавирусом в Украине и считает, что страна не достигла пиковых показателей благодаря социальной ответственности простых украинцев.

«Десятилетия реформ в медицине, недофинансирование, фактически, страна вышла на сегодняшние показатели коронавируса благодаря желанию граждан самоизолироваться», – утверждает Виталий Литвиненко.

Он говорит, что Украина находится сегодня в состоянии, когда «советской медицины не существует, а на западную по форме мы не перешли».