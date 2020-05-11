Мнение: Симметричные угрозы

11.05.2020, 21:25, Разное

Китай угрожает выбросить на рынок американские долговые обязательства, крупнейшим держателем которых он является. Это ответ на готовящиеся санкции, которые хочет наложить на него США за пандемию коронавируса. Пока угроза санкций гипотетическая, но Китай демонстрирует свою готовность к ответу.

Правда, и у санкций, и ответа на них есть очевидные проблемы и слабости. "Сбросить" триллион долларов обязательств не так уж и просто. Да и "просевший" доллар сделает китайский экспорт в Америку сильно дороже. Кроме того, отсутствие или существенное уменьшение золотовалютных резервов Китая создаст сложности для контроля устойчивости юаня.

Для США санкции и отказ по обязательствам перед Китаем на сумму в 1,1 трлн долларов (именно такая угроза звучит из Америки) тоже не подарок, так как подорвет доверие к американским бумагам по всему миру, резко вырастут ставки, обслуживать долг станет крайне накладно. И это в условиях, когда второй квартал обещает катастрофическое проседание американской экономики до 50% ВВП в моменте плюс рекордная безработица и гигантские дополнительные вливания в экономику. Как угроза, санкции звучат грозно, но с практической точки зрения всё это весьма сомнительно.

В определенном смысле обе стороны сделали угрожающие заявления, но рассматривать их как возможные действия пока рано. Хотя, конечно, обстановка уже не располагает к рациональным решениям и подходам. А в США ко всему прочему еще и выборы президента через полгода.