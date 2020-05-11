В Черновицкой области продлят ряд карантинных ограничений – ОГА

11.05.2020, 21:24, Новости дня

В Черновицкой области будет продлен ряд карантинных ограничений. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

Отмечается, что местные власти решили продлить карантинные ограничения, проанализировав статистику заболеваемости, госпитализации и количество летальных исходов от COVID-19.

По-прежнему будут запрещены работа субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения; пребывание в общественных местах без масок; проведение массовых мероприятий; посещения детских и спортивных площадок; предоставление стоматологических услуг.

Помимо этого, на карантине остаются учебные и воспитательные заведения. Будет ограничено движение пригородных автобусных рейсов и общественного транспорта в Черновцах. А также сохраняется особый режим въезда и выезда из Черновицкой области.

В то же время разрешается работа музеев, кафе, ресторанов и других заведений общественного питания (только в режиме доставки или на вынос). Также возобновить деятельность смогут адвокаты, нотариусы, аудиторы и психологи.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро.

Разработанный правительством план выхода Украины из карантина состоит из пяти этапов. Сегодня начинается первый этап снятия ограничений: будет разрешено посещение парков, скверов, прибрежных и лесопарковых зон отдыха; детских и спортивных площадок. Также смогут открыться магазины, торгующие непродовольственными товарами, летние площадки кафе и ресторанов; салоны красоты, стоматологические кабинеты и клиники; нотариальные и адвокатские конторы. Кроме того, возобновить работу могут музеи, библиотеки и заповедники.

С начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 15 648 украинцев, из них 408 умерли, а 3288 выздоровели.

В Черновицкой области зафиксировано 2324 случая COVID-19, умер 81 человек.