Над крымским городом запустили большой портрет Сталина

11.05.2020, 21:24, Новости дня

Оккупационные власти в Крыму сегодня, 11 мая, запустили над городом Белогорск портрет советского лидера Иосифа Сталина размером 40 на 20 метров, об этом написал в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

“Российские оккупанты обучены тому, чтобы наносить удары в самое уязвимое место, разрывая крымскотатарское сердце, которое и так уже десятилетиями никак не перестает кровоточить. Сегодня российские мерзавцы подняли над древним Карасубазаром, который они называют Белогорск, портрет тирана Сталина”, – написал Чубаров.

Російські окупанти навчені тому, щоб наносити удари в саме вразливе місце, розриваючи геть кримськотатарське сердце, яке… Posted by Рефат Чубаров on Esmaspäev, 11. mai 2020

Он добавил, что именно 11 мая 1944 года в Кремле было подписано постановление, которое положило начало депортации крымских татар. В ходе депортации из Крыма были насильственно выселены 200 тысяч человек.

“По разным оценкам, только в первые годы изгнания в результате голода, массовых заболеваний, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений умерло более 46% крымских татар. И не надо никому прятать голову в песок – Москва сегодня открыто пригрозила крымскотатарскому народу: “не подчинитесь – можем повторить”, – написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума в марте 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признает большинством стран мира.

При Иосифе Сталине была создана система лагерей, куда ссылались сотни тысяч политических заключенных. Сталин организовал Голодомор в Украине и депортацию крымских татар.