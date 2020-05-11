 

Французов призвали готовиться к повторному карантину

11.05.2020, 21:16, Новости дня

Координатор стратегии выхода Франции из режима изоляции Жан Кастекс предупредил жителей страны о возможности повторной массовой изоляции.

«Должна быть предусмотрена чрезвычайная повторная изоляция», – передает его слова «Интерфакс».

По его словам, нужно обеспечить обратимость мер по отмене ограничений, которые начались в стране.

«В отсутствие в ближайшие сроки вакцины или лечебного решения французское население остается уязвимым перед повторением эпидемии», – сообщил Кастекс.

Напомним, во Франции начали постепенную отмену ограничений. При этом сообщалось, что власти не намерены открывать национальные границы ранее 15 июня.



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