Французов призвали готовиться к повторному карантину
11.05.2020, 21:16, Новости дня
Координатор стратегии выхода Франции из режима изоляции Жан Кастекс предупредил жителей страны о возможности повторной массовой изоляции.
«Должна быть предусмотрена чрезвычайная повторная изоляция», – передает его слова «Интерфакс».
По его словам, нужно обеспечить обратимость мер по отмене ограничений, которые начались в стране.
«В отсутствие в ближайшие сроки вакцины или лечебного решения французское население остается уязвимым перед повторением эпидемии», – сообщил Кастекс.
Напомним, во Франции начали постепенную отмену ограничений. При этом сообщалось, что власти не намерены открывать национальные границы ранее 15 июня.
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