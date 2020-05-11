Брэдли Купер и Ирина Шейк вместе отметили День матери

11.05.2020, 21:09, Разное

Брэдли Купер и Ирина Шейк обрадовали многочисленных поклонников, отметив вместе День матери. Фанаты надеются, что такие свидания, пусть даже и ради дочери, в итоге приведут к воссоединению пары.

Известно, Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались в 2019 году. С тех пор каждый из знаменитостей живёт своей жизнью, но их объединяет 3-летняя дочка Лея де Сьен. Ради неё родители встречаются и проводят время вместе.

Недавно прошёл День матери, и в этот праздник бывшие супруги также составили друг другу компанию, о чём свидетельствуют источники. Актёр прибыл в гости к топ-модели в её квартиру, расположенную в Нью-Йорке. Подобные визиты не редкость, он часто навещает наследницу, стараясь больше времени проводить с ней. Девочка должна получать отцовское внимание, и 43-летний артист с радостью помогает бывшей жене ухаживать за малышкой. При этом экс-возлюбленные поддерживают очень хорошие отношения, и с радостью до сих пор позируют вместе, если встречаются на совместных светских мероприятиях.

Всё это даёт поклонникам надежду, что у пары вспыхнут былые чувства. Многие надеются на дочку, которая может сыграть в примирении родителей важную роль. Тем не менее, сама Ирина Шейк ранее подчёркивала, Брэдли Купер занимал в её сердце важную часть и их отношения были прекрасными, но теперь они себя уже изжили.