Цена нефти Brent упала более чем на 5%

11.05.2020, 21:08, Новости дня

Стоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снижается более чем на 5%, до 29,35 доллара за баррель, следует из данных торгов.

Об этом информирует ТАСС.

В конце прошлой недели нефть марки Brent росла.

Ранее сообщалось, что в июне Саудовская Аравия сократит добычу нефти дополнительно на 1 млн баррелей в сутки к квоте в соглашении ОПЕК+.

Новое соглашение ОПЕК+ вступило в силу 1 мая.