Цена нефти Brent упала более чем на 5%
11.05.2020, 21:08, Новости дня
Стоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снижается более чем на 5%, до 29,35 доллара за баррель, следует из данных торгов.
Об этом информирует ТАСС.
В конце прошлой недели нефть марки Brent росла.
Ранее сообщалось, что в июне Саудовская Аравия сократит добычу нефти дополнительно на 1 млн баррелей в сутки к квоте в соглашении ОПЕК+.
Новое соглашение ОПЕК+ вступило в силу 1 мая.
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