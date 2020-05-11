Цена нефти Brent упала более чем на 5%

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11.05.2020, 21:08, Новости дня

Стоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снижается более чем на 5%, до 29,35 доллара за баррель, следует из данных торгов.

Об этом информирует ТАСС.

В конце прошлой недели нефть марки Brent росла.

Ранее сообщалось, что в июне Саудовская Аравия сократит добычу нефти дополнительно на 1 млн баррелей в сутки к квоте в соглашении ОПЕК+.

Новое соглашение ОПЕК+ вступило в силу 1 мая.



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