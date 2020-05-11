Мнение: Письмо: “Нужно вместе уснуть”

11.05.2020, 21:06, Разное

Про девчонок и мужчин с большой ОЗ.

katarina_q

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Недавно видела у вас в комментариях, что, мол, в анамнезе у красивых девушек – всегда мужик лет на 10 старше, богаче и со связями, с которым она рассталась или ждет динамики, и на других кисло смотрит. Это, похоже, типично мой случай – начиная от грустной динамики, заканчивая недавним расставанием. Как быть дальше, конечно, не знаю.

(Да, потому что красивая девушка для такого мужчины – чемодан без ручки. Бросить ее ему жаль, она красивая, а нести по жизни тяжело, ведь одной красоты очень мало для совместной жизни и тем более брака. Вот и получается, что мужчины богатые по отношению к красивым девушкам – собаки на сене.)

Мне 25, у меня хорошая творческая работа, нормальная зарплата для моего возраста, квартиру сделали родители, недавно вторую вышку получила. Нравлюсь мужчинам с высокой ОЗ часто, но долгих отношений с ними не получается. Диме 33, мрачный, красивый, умный. Основал давно свою компанию, очень успешен, богат, чего уж скрывать (но я этого сначала не знала).

Вообще-то, сначала я встречалась с его другом Костей – на одно из наших свиданий в баре он позвал Диму, я очень хотела ему понравиться (из-за Кости в первую очередь). И понравилась – он сразу сказал, мол, красивая девочка, умная, совет да любовь, надеюсь выпью у вас на свадьбе. В конце по-отечески поцеловал меня в лоб. С Костей у нас как-то не сложилось, и в день, когда мы расстались, Дима позвал меня на свидание.

(Не сложилось даже с Костей, а Дима намного круче Кости. Это плохое начало. Вот если бы она бросила Костю ради Димы, другое дело. Понимаете, почему и в чем разница?)

Я не ожидала и разволновалась ужасно – мне казалось, что он слишком крутой даже по моим меркам, и что я не в его лиге. Мы встретились в баре и проговорили несколько часов, и я влюбилась моментально. Он вроде тоже: сидит перед тобой такой мрачный, серьезный и говорит, что ты его половинка, что он тебя всю жизнь ждал. Как тут не влюбиться? Отвез домой и сообщениями забросал, что уже скучает, я натурально расплавилась.

(Вот у таких девушек сразу путаница. “Не в его лиге”. Для брака – не в его. А для секса – в его. Совсем разные это области. Если она молода и красива, конечно он будет ухаживать за ней, почему нет. И разная ОЗ социальной не имеет значения, ведь речь идет не о серьезных отношениях)

На следующий день опять позвал. Сблизились с ним тогда же. Обычно я так не делаю, но он грустно посмотрел на меня и сказал «мне ужасно одиноко, давай сегодня просто вместе уснем». И вот сидит передо мной мужик в сто раз круче, успешнее, умнее, а я – дура – думаю «ну конечно я должна его спасти». Переживала немного, что все так быстро, но на след утро написала ему, что рада, что осталась у него. Он сказал, что тоже, и началась пора мимими.

(Правильно, что она осталась. Что толку тянуть, если никакого интересного общения она все равно ему дать не может. Все это было бы щипцами. Не щипцы – это когда вы не просто оттягиваете секс, а способны это время насыщенно общаться и становиться ближе и интересней друг для друга)

Мимими, впрочем, длилось не очень долго (недели три): первый конфликт случился, когда я решила встретить его из командировки и приехала в шесть утра в аэропорт с шариками. Он не разговаривал со мной два дня, сказал, что это недопустимо, что за ним, возможно, следят, а я нарушила правила и поставила его под удар.

(Ну да, она решила, что они на равных)

Его зацикленность на безопасности это вообще нечто: он установил слежение на мой телефон и спокойно мне сообщил об этом. Я возмутилась, но по большому счету мне нечего скрывать – мои перемещения от зала к работе не слишком интересны. Но сам факт! Он говорит, это потому, что его много обманывали, но я не знаю, в этом ли дело. Любой наш конфликт он оправдывал тем, что ищет жену себе (и это главный крючок, который меня не отпускает, потому что о, неужели, я встретила парня, который тоже хочет семью), и что если бы я была только для секса, он бы вообще не парился. Вроде мы тогда помирились, но с этого времени я как будто начала катиться в минус одна, а он вечно выпрыгивать в плюс.

(Почему мужчины всегда говорят про будущее девушкам? Чтобы наслаждаться настоящим, их сияющими глазами и их любовью, невозможно обходить стороной вопрос будущего. Единственный способ расположить влюбленную девушку – это сказать ей что-то про серьезные планы и намерения)

Подруги про него говорили: в такого парня надо вцепиться и держать. А я не хотела держать, честно. Хотела – всего-то- навсего – чтобы он меня любил.

(Честно, не хотела вцепляться. Хотела всего-то, чтобы вцепился в нее он сам. Скромница какая. А подруги вообще-то правы. Если и есть шанс с человеком с очень большой ОЗ, то если вы сможете интегрироваться в его жизнь, быть очень комфортной. Но способны на это редкие)

И я старалась: то лекции послушаю, про которые он говорил, то еды ему привезу, когда он заболеет (и на кулинарные курсы пошла). Старалась в быту удобной быть – посуду там помыть, неважно до меня она была или нет (хотя это его вроде не особо трогало, он отмечал, но говорил, мол, не парься, уборщица же есть). Подарок подарила классный на 23е, и еще по мелочи что-то дарила, когда порадовать хотела.

(Мелкие бытовые услуги – это ерунда, если у мужчины есть уборщица и нет проблем с бытом. Имеет значение психологический комфорт. Насколько вы не мешаете ему, а лучше помогаете мужчине жить и работать, насколько вы не отнимаете, а даете ему энергию, улучшаете, а не ухудшаете его самочувствие и здоровье, поднимаете ему настроение, а не портите. Вот что такое – быть комфортной. Для этого необходима эмпатия и отсутствие эгоизма)

Он…он говорил, что любит пару раз, что никогда такой красивой девушки не было, что привык со мной засыпать, что давно такого не чувствовал, много лет. Был нежен и ласков, когда виделись. Но при этом мог исчезать на несколько дней, не отвечать на сообщения, не поздравить с 8 марта. А еще периодически заводил беседы типа «у тебя такой возраст нежный, тебе нормальный парень нужен, без проблем всех этих, да и вообще ты разлюбишь меня быстро». Сначала начинала его убеждать в своей любви, потом уже спрашиваю спокойно, мол, расстаться хочешь? Нет нет ты что иди сюда.

(Ну вот спать с ней было комфортно, это уже хорошо, но мало)

У него диагностированное биполярное расстройство, бывают депрессивные эпизоды, когда мы начинали встречаться, как раз начинался один. Позже он сел на антидепрессанты (я случайно узнала).

(Сейчас всем это диагностируют почти, особенно у кого стресс и нервные нагрузки постоянные. Ерунда это все. На антидепрессантах кто только ни сидит. Мода такая. Границы плохие лечить ноотропами и ингибиторами обратного захвата серотонина)

Я переживала, когда ощущала, насколько сильно мне нужно сильнее. Руки тянулись к зеленому винограду, но я не хотела отмораживаться. Истерик ему не устраивала, старалась быть ласковой, когда виделись. Понимала, что моя кислая морда лица ему точно желания не прибавит.

В начале карантина познакомил со старым другом своим, сидели втроем у него дома. Понравилась ему, я прям старалась. Но в ту же ночь мы с Димой поругались. Точнее я что-то брякнула про секс, что мол, это наш лучший, он оскорбился ужасно, стал вежливо холоден и сказал мне уехать.

(Перестаралась, стремясь понравиться другу. А потом еще была горячая, словно ее вся эта ситуация очень завела. И хвалила его за секс. Дуры вы, девчонки. Не видите разницы между пацанами и мужчинами)

Я тоже обиделась тогда: как можно в два часа ночи пьяную девушку выставить из квартиры, чтобы она домой добиралась. Помирились через день (и еще друг его ему писал, что я классная, может, это помогло).

(Не друг помог. Помогло как раз то, что выставил ее среди ночи. Потом почувствовал вину свою и ее простил)

Когда следующий такой конфликт возник (опять я что-то брякнула, не подумав, но клянусь, ничего криминального), он вспылил, ушел спать в другую комнату. Может, это моя зависимость, но я не хотела усугублять, не хотела холодного утра вместе. Пришла к нему, обняла, прощения попросила (подкрепила его психи, возможно, не знаю). Он сказал, что он тут один мудак, и не за что мне прощения просить, и что у меня от него шрамы на сердце останутся. Ушли спать в спальню в итоге.

(Самое плохое, когда вам кажется, что партнер взбеленился на пустом месте. Это значит эмпатия у вас ноль, вы его не понимаете. Это очень плохой прогноз. Вот если вы точно знаете, на что обиделся, вы можете это компенсировать и в дальнейшем не допускать. Здесь она помирилась с ним, но считает, что не должна была. Тоже плохо. Совместимость низкая у них психологическая. Только физическая ничего)



Как карантин начался, он потеплел. Стал чаще звать к себе. Я приезжала, пили вино, смотрели фильмы, занимались любовью. Я была на седьмом небе, думала, что наконец-то что-то сдвинулось. Потом снова исчез, через три дня пишет, что лежит в больнице с нервным срывом (из-за пандемии в бизнесе проблемы, но у него такое в принципе бывает, как потом сказал). Сбежал из больницы, пишет, еду домой срочно приезжай нужно вместе уснуть. Приезжаю, все хорошо, нежный опять, ласковый. Наутро завтракаем, уезжаю от него, благодарит, говорит спишемся. И правда пишет через два часа: я решил, больше не увидимся, это ради твоего же блага. Какая мне разница, говорю, для чего ты меня бросаешь, если ты бросаешь. Больше не переписываемся.

На следующий день присылает скриншот моей закрытой истории (которую ему заботливо Костя скинул, с которым я думала, что мы нежно дружим), где вид из его квартиры. Стирает всю нашу переписку и в ярости пишет, что это угроза его безопасности. Ничего отвечать не стала, потому что какая уже разница.

(Кокетничает с его другом, дружит с его приятелем, который ее бывший мужик. Девушки, это самое плохое, что вы можете сделать для мужчины серьезного и делового, показать, что вы – ненадежны, что у вас решето, что через вас может быть утечка информации, что вы общаетесь с его знакомыми за его спиной. Вас никогда не подпустят близко, можете быть уверены. И вам все это кажется паранойей, только потому что вы сами по себе – мелочь, никому не сдались, чтобы за вами следить, собирать на вас компромат и вредить вам. И разницы не видите между собой и большими людьми)

Пыталась отвлечься, на воле легче бы получилось, наверное, чем в 4 стенах. Но в изоляции наладила подобие режима, спортом занимаюсь каждый день, работаю, погулять выхожу по району (соблюдая дистанцию). Но тяжко без него, скучаю до одури. Те парни, которые пишут, зовут куда-то – бесят, потому что не ОН. Не сдержалась на днях, когда уже месяц прошел, отправила ему песню. Он ничего не ответил.

(Она его пингует. При этом не ответила на его конкретную претензию, что она слила информацию о нем Косте. Это ужасный косяк, она его решила просто так подвесить. Видите, насколько она плохо понимает разницу ОЗ? Считает себя и его равными. У таких девушек никогда ничего не получится с мужчинами выше ОЗ)

Означает ли это, что камбэка не будет? Что ходов у меня нет, что с др его поздравлять не нужно через месяц? Почему у меня не получилось вырастить свою значимость? И как отпустить его образ и научиться смотреть на других?

(Эй, автор, а вы кто такая? Почему у вас должно было получиться вырастить свою значимость? Откуда такая корона?)