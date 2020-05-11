 

Мнение: Давка из-за еды в месяц Рамадан…

11.05.2020, 20:57, Разное

В Санкт-Петербурге 43-летний предприниматель-мусульманин, работающий на Сенном рынке на Московском проспекте решил раздать людям еду.   Как и положенов месяц в Рамадан. Когда после захода солнца, тот, кто держит уразу (постится), не только сам может поесть, но и угощает всех, кто рядом…

В общем, хотел, как лучше, получилось, как всегда. Потому что началась давка.

Полиции пришлось закрыть и опечатать рынок. А предпринимателя задержали и увезли в отделение полиции.

Мораль? Не стоит раздавать людям еду? Не к добру это?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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