Мнение: Давка из-за еды в месяц Рамадан…

11.05.2020, 20:57, Разное

В Санкт-Петербурге 43-летний предприниматель-мусульманин, работающий на Сенном рынке на Московском проспекте решил раздать людям еду. Как и положенов месяц в Рамадан. Когда после захода солнца, тот, кто держит уразу (постится), не только сам может поесть, но и угощает всех, кто рядом…

В общем, хотел, как лучше, получилось, как всегда. Потому что началась давка.

Полиции пришлось закрыть и опечатать рынок. А предпринимателя задержали и увезли в отделение полиции.

Мораль? Не стоит раздавать людям еду? Не к добру это?

Фотографии отсюда