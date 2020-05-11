 

В Китае оказались приостановленными сетевые функции PS4 из-за возможности обойти цензуру

11.05.2020, 20:53, Разное

На территории Китайской народной республики временно приостановлены сетевые функции игровых консолей PlayStation 4. Такое действие китайские власти предприняли после выявления факта недостаточной цензорской защиты приставок.
Информацию разместил в своем Twitter-аккаунте довольно популярный аналитик Даниэль Ахмад. По его словам, недавно произошел целый ряд инцидентов, когда китайские геймеры смогли на своих консолях воспользоваться зарубежными опциями сетевой системы, которые официально запрещены в КНР. При этом имеется понимание того, что причиной запрета сетевых опций точно не являются игровые продукты, так как в Поднебесной они все проходят предварительную проверку цензорами.

На данный момент неизвестно, насколько долгим будет закрытие доступа к PlayStation Network для китайских геймеров. К слову, представители руководства Китая пока никак не прокомментировали упомянутое решение.



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