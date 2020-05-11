Появилось объяснение проблем с порталом госуслуг

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11.05.2020, 20:48, Новости дня

Временные проблемы с доступом на портал госуслуг в понедельник вечером связаны с тестированием его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас сайт работает штатно, сообщили в пресс-службе компании «РТ Лабс» («дочка» «Ростелекома», оператора портала).

«Кратковременная и частичная недоступность портала госуслуг была связана с нагрузочным тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений. На текущий момент портал работает в штатном режиме», – передает РИА «Новости» слова представителя «РТ Лабс».

Ранее сообщалось, что после выступления президента РФ Владимира Путина, который пообещал единовременную поддержку всем семьям с детьми до 15 лет включительно, сайт госуслуг не выдержал нагрузки и оказался недоступен.



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