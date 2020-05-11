Симоньян оценила «поучительный пример» от Путина

11.05.2020, 20:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин, приняв решение о возвращении самозанятым налогов за 2019 год, подал очень правильный и своевременный пример.

«Беспрецедентный пример, очень правильный, поучительный и своевременный: если ты платишь налоги, в тяжелые времена тебе могут их вернуть. А если не платишь, то и возвращать нечего», – написала она в Telegram.

Ранее Путин предложил в связи с ситуацией с коронавирусом вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году в полном объеме.