Мнение: А ты хочешь иммунный паспорт?

11.05.2020, 20:30, Разное

Георгий Бовт у себя в ФБ рисует ближайшее будущее самыми черными мазками. Практически графика:

“Право на престижную и перспективную работу, путешествия, всевозможные удовольствия, а также на прием пищи в ресторанах, занятия фитнесом и посещения бассейнов получат, в первую очередь, те, у кого есть иммунный паспорт высшего уровня. Остальных — в резервации самоизоляций и «самоограничений», за соблюдением которых проследит цифровой «Большой брат». «Особо уязвимых» будут отслеживать, как коров или овец со вживленным под шкуру GPS-трекером.

Под «благовидным» предлогом человечество вот-вот готово сбросить с себя оковы лицемерного либерал-гуманизма и вернуться в свое привычное состояние «человек человеку — волк». Хоть мы все и рождены равными, но при этом будут волки, которые равнее всех прочих.

Кажется ли вам такой миропорядок справедливым? Готовы вы выступить в защиту «пораженцев в иммунных правах», особенно если у вас уже будет должным образом оформленный «иммунный паспорт»? Нет. Это будет уделом политических маргиналов. И, разумеется, самих «пораженцев». В обществе возникнет новый раскол.

Для тех, кому все эти идеи иммунных паспортов, тем более унифицированных, утвержденных на всемирном уровне для облегчения перемещения по пост-коронавирусному миру, кажутся привлекательными, у меня есть неприятная новость. Она состоит в том, что как только в мире возникает очередное неравенство и выстроенная на этом неравенстве несправедливость, так сразу начинается против такого неравенства и несправедливости борьба. В том числе политическая. И чем разительнее будут «привилегии» якобы иммунизированных, тем эта борьба будет решительнее и ожесточеннее, приобретая в том числе самые экзотические формы, которые могут ввести в очередной раз в состояние шока национальные системы здравоохранения. Одной из таких форм может стать «коронавирусная партизанщина». Уже есть первые признаки.

В циничной Америке появились «коронавирусные вечеринки». Люди собираются вместе с намерением заразиться поскорее этим проклятым коронавирусом, переболеть, да и забыть. Дело, конечно, рисковое, сродни игре в «русскую рулетку». Можно ведь и умереть или попасть в тот процент тяжелых больных, которые потом остаются инвалидами. Однако, чем моложе «игроки» и чем меньше у них сопутствующих заболеваний (или они о них еще не знают), тем выше искушение рискнуть.

Пока участников таких смертельных игр мало. Сказываются страхи и ужасы, которые живописует пресса в репортажах из больниц, а также рассказы самих тяжелых больных, которым посчастливилось выздороветь. Однако по мере того, как медицинские ужасы пандемии примелькаются, их начнут вытеснять ужасы безработицы, банкротства, угроза голода и нищеты. Не случайно уже появились предсказания насчет того, что следующей после нынешней пандемии станет эпидемия самоубийств среди тех, кто не выдержит всех этих последствий. И тогда желающих рискнуть сыграть в «коронавирусную рулетку» может стать больше. Ведь их шансы устроится в этом мире повысятся, если их привилегии узаконят. Еще месяц назад я рискнул предсказать появление даже специального бизнеса по заражению «ковидом» с помещением пациентов с самой ранней стадии под наблюдение врачей в спецпансионате с высоким уровнем медицинского оснащения.

Особенно увеличится число желающих пройти через заболевание, если будет появляться все больше свидетельств того, что прошедшие через «ковид-инициацию» получают очевидные преимущества в новом мире. Одним из проявлений такого поведения может стать подчеркнуто наплевательское, умышленно пренебрежительное отношение к сохраняющимся на длительное время мерам социального дистанцирования: мол, чему быть, того не миновать, переболеть уж поскорее, чтобы не мучиться такой «самоограниченной жизнью» и не жить в постоянном страхе заразиться. Осознают ли такую опасность сторонники введения «иммунных паспортов»? При том что игры в «коронавирусную рулетку» явно приведут к новым наплывам пациентов в больницы.

Исторические прецеденты на сей счет имеются. Во многих странах, к примеру, в свое время получили распространение «вечеринки ветрянки», куда родители приводили детей, чтобы те заразились и поскорее переболели в раннем возрасте этой болезнью (на «празднике» непременно присутствовал хотя бы один уже болеющий ребенок), которая во взрослом возрасте протекает очень тяжело. Позже, когда появилась прививка, подобные «праздники» стали организовывать убежденные противники всяческих прививок…” ГЕОРГИЙ БОВТ, ФБ.