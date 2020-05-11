 

Китаю предрекли лидерство на Ближнем Востоке

11.05.2020, 20:30, Новости дня

На фоне коронавируса Китай может стать на Ближнем Востоке альтернативой для США, неспособных вдохновить страны скоординированные усилия в борьбе с пандемией, пишет обозреватель Le Monde, историк-арабист Жан-Пьер Филью.

Автор напомнил, что в 2015 году Китай превратился в крупнейшего мирового импортера нефти, который 40% своих запасов закупает у стран Ближнего Востока. Пекин не хотел становиться членом одного из региональных альянсов, главными партнерами выбрав Саудовскую Аравию, Иран, ОАЭ и Египет, несмотря на трения между Тегераном с Эр-Риядом и Абу-Даби, передает RT.

Эксперт отметил, что эта долгосрочная стратегия строится на безоговорочной поддержке Пекином действующих режимов в регионе, даже авторитарных. «Солидарность диктатур» полностью оправдала себя с самого начала коронавирусного кризиса, пишет автор статьи, напомнив, как президент Египта «отличился» отправкой медицинской помощи охваченному пандемией Китаю, а Пекин продолжал поддерживать Иран.

Китай стал с невиданной раньше интенсивностью наращивать эффективное сотрудничество и с израильским Министерством обороны, сопровождая все подобные действия агрессивной риторикой в адрес западных демократий, обвиняя их в том, что они неспособны справиться с кризисом.

Пекин обвиняет США во всех бедах Ирана, пишет издание, и больше не боится проводить политику в духе конфронтации на Ближнем Востоке.

До последнего времени, по словам историка, наибольшую выгоду из ухода американцев с Ближнего Востока извлекала Россия, но борьба за власть в Дамаске и неспособность Москвы стабилизировать обстановку в Сирии «заставили звезду Владимира Путина померкнуть», считает специалист, что позволит в период коронавирусного кризиса Китаю заполнить собой образовавшуюся на Ближнем Востоке «брешь».

В апреле газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус спровоцирует начало геополитической войны.

Ранее сообщалось, что по всему миру зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания коронавирусом.



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