В Британии с июня собрались возобновить футбольный чемпионат
11.05.2020, 20:30, Новости дня
Власти Великобритании опубликовали план по ослаблению карантина, введенный из-за пандемии коронавируса, в котором говорится о возобновлении спортивных соревнований с июня.
Сообщается, что разрешат культурные и спортивные мероприятия без зрителей, их будут транслировать по телевизору, информирует «Российская газета» со ссылкой на The Sun.
Таким образом, с июня может возобновиться чемпионат Англии по футболу, который был приостановлен 13 марта. Точная дата возобновления сезона руководством премьер-лиги пока не озвучена.
Все оставшиеся матчи турнира могут пройти на нейтральных полях.
Ранее сообщалось, что оставшиеся туры чемпионата РФ по футболу могут быть проведены без присутствия болельщиков.
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