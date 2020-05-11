В Британии с июня собрались возобновить футбольный чемпионат

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11.05.2020, 20:30, Новости дня

Власти Великобритании опубликовали план по ослаблению карантина, введенный из-за пандемии коронавируса, в котором говорится о возобновлении спортивных соревнований с июня.

Сообщается, что разрешат культурные и спортивные мероприятия без зрителей, их будут транслировать по телевизору, информирует «Российская газета» со ссылкой на The Sun.

Таким образом, с июня может возобновиться чемпионат Англии по футболу, который был приостановлен 13 марта. Точная дата возобновления сезона руководством премьер-лиги пока не озвучена.

Все оставшиеся матчи турнира могут пройти на нейтральных полях.

Ранее сообщалось, что оставшиеся туры чемпионата РФ по футболу могут быть проведены без присутствия болельщиков.



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