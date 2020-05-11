 

В подводных пещерах Мексики нашли следы присутствия древней цивилизации

11.05.2020, 20:30, Разное

Во время изучения затопленных пещер на Юкатане в Мексике археологи выявили следы неизвестной ранее цивилизации, представители которой жили там 10 тысяч лет назад. О результатах их работы рассказали сотрудники из Национального института истории и антропологии.
На территории Мексики это первые свидетельства такого древнего человеческого присутствия в пределах Америки с дикой природой. В процессе исследования исследователи доказали, что люди добывали огонь и активно использовали его в пещерных системах, находящихся в штате Кинтана-Роо. Они обнаружили 14 костров доисторического периода, образцы которых они изучали в лаборатории. Оказалось, что наиболее ранний костер развели в 10750 году до рождества Христова, самый поздний относится к 10250 году до нашей эры.

Местные археологи утверждают, что это древнейший уголь, к появлению которого приложили руку древние люди в Мексике. Возраст этих костров совпал с завершением последнего ледникового периода, что стало еще одним аргументом теории заселения американского континента. Обнаруженный уголь создали в условиях температуры, достигавшей 600 градусов выше нуля, что свидетельствует о его антропогенном происхождении. Находки были сосредоточены в известном месте под названием «Дом древних», исследовательские работы в котором ведутся с конца 90-х годов. До этого в пещерах нашли небольшого размера камни со следами обработки. В древности ими могли пользоваться люди в различных целях.



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