Американская Хельсинкская комиссия обвинила Азербайджан в использовании коронавируса для ограничения прав граждан

11.05.2020, 20:20, Новости дня

Американская Хельсинкская комиссия обвинила власти Азербайджана в использовании пандемии коронавируса для ограничения прав и свобод граждан и СМИ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 11 мая.

“В ходе пандемии соображения общественного здоровья не должны оправдывать политических репрессий, – говорится в документе. – Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что правительство Азербайджана дополнительно ограничивает доступ людей к информации с применением арестов, штрафов, а, возможно, и пыток”.

В документе уточняется, что власти должны перестать использовать нынешний мировой кризис для ограничения свободы слова членов партии “Народный фронт Азербайджана” и других активистов, а также журналистов.

Ранее азербайджанские правозащитники заявили, что с начала эпидемии коронавируса в Азербайджане были арестованы не менее 16 оппозиционных активистов, в том числе помощник председателя партии “Народный фронт” Фаиг Амирли, его арестовали на 30 суток якобы за нарушение режима карантина.

Председатель партии “Народный фронт” Али Керимли заявил, что власти “не хотят, чтобы кто-либо критиковал их некомпетентность в борьбе с пандемией, их неспособность обеспечить население, которое вынуждено не работать”.

В Азербайджане введен усиленный карантинный режим: жители должны получать СМС-разрешение властей каждый раз, когда они выходят из дома. При этом официально чрезвычайное положение не введено.