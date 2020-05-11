 

В Петербурге задержали московскую акционистку. Ее на сутки заперли в больнице под предлогом подозрений на коронавирус

11.05.2020, 20:20, Новости дня

В Санкт-Петербурге задержали московскую активистку и акционистку Маргариту Коновалову. После задержания ее на сутки поместили в больницу.

Коновалова рассказала Настоящему Времени, что ее задержали в центре города, когда она шла по улице утром 9 мая. В задержании принимали участие полиция, Следственный комитет, скорая помощь, Роспотребнадзор и Минздрав.

Сперва полицейские (они были в защитных костюмах) сообщили ей, что она незаконно находится в городе. Затем представители Роспотребнадзора и Минздрава уговаривали приехавших на место врачей скорой помощи поставить ей диагноз COVID-19.

Коновалова рассказала, что в разговорах упоминалось имя издателя “Медиазоны” и участника Pussy Riot Петра Верзилова, а девушка якобы хотела устроить в Петербурге одиночную акцию. Один из представителей Роспотребнадзора сказал ей, что “сверху есть приказ” ее убрать.

После задержания активистку отвезли в петербургский Госпиталь ветеранов войн. В больнице у нее отняли телефон, взяли анализ на COVID-19, раздели и заперли в стеклянном боксе, рассказывает Коновалова. Спустя сутки ее отпустили, так и не объяснив, что произошло.

Полиция, СК и другие ведомства и службы, участвовавшие в задержании Маргариты Коноваловой, пока никак не прокомментировали случившееся.



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