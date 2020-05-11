 

В Польше задержаны 4 гражданина Таджикистана, подозреваемые в вербовке боевиков

11.05.2020, 20:15, Новости дня

Четыре гражданина Таджикистана задержаны в Польше по обвинениям в попытках завербовать новообращенных мусульман для совершения нападений, сообщили в понедельник власти страны.

Задержанных выдворят из страны с запретом на повторный въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны, сообщил представитель польской службы безопасности Станислав Зарин.

«Они пытались вербовать людей, которых могли использовать для совершения каких-то террористических преступлений», – рассказал Зарин агентству Reuters.

«Они вдохновлялись идеями «Исламского государства», но не состояли в организации», – добавил он.

В апреле власти задержали гражданина Ливана по подозрению в попытках организовать исламистскую группировку в Польше и других странах ЕС.

В 2019 году польские службы безопасности задержали двух ультраправых по обвинению в планировании нападений на мусульман.

Пограничники задержали выходцев из Таджикистана 7 мая на основании информации, собранной Управлением внутренней безопасности, сообщил Зарин.



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