 

Трамп: демократы затягивают открытие штатов по политическим соображениям

11.05.2020, 20:15, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в понедельник обвинил демократов в слишком медленном открытии штатов, продиктованным политической выгодой.

Трамп, в ноябре баллотирующийся на новый срок, хотел бы как можно скорее возобновить экономическую деятельность в США, вопреки рекомендациям экспертов в сфере здравоохранения, которые призывают действовать осторожно, чтобы избежать новой волны вируса.

Напомним, что заболевание уже унесло более 80000 жизней в США.

Президент призывает штаты смягчить ограничения, направленные на сдерживание распространения вируса. В понедельник он посвятил твит ситуации в Пенсильвании, которая считается одним из колеблющихся штатов.

«Жители Пенсильвании хотят свободы сейчас, и они в курсе того, что это влечет за собой. Демократы по всей стране действуют слишком медленно, по политическим соображениям. Дай им волю, они дождались бы 3 ноября. Не играйте в политику. Будьте в безопасности и действуйте быстро!» – написал президент.



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