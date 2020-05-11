 

Мнение: Победа. Версия 1.0

11.05.2020, 20:12, Разное

Старый фюрер, тот, который из бункера, отменил режим "нерабочих дней" с 12 мая. Новый фюрер, который главный по Москве, самоизоляцию продлил до 31 мая. Кто из них главнее, еще неясно. Ясность есть в одном – денег людям так и не дадут, а потому выживать они будут как и прежде – неизвестно как.

Любопытно, что о грандиозной победе над эпидемией объявлено в день нового рекорда по заболеваниям. На плато (пик и прочие возвышенности) мы так и не вышли, но победа несомненна. Если вспомнить Сирию, то Путин трижды объявлял о победе, так что, скорее всего, сегодняшнее тоже не последнее.

Источник: Эль Мюрид



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