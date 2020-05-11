 

ВМС Украины отбирает экипаж для американских катеров класса Island

11.05.2020, 20:10, Новости дня

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины продолжают набор кандидатов для службы на должностях рядового и старшинского состава на катерах класса Island, сообщает “АрміяInform” со ссылкой на данные вербовочного центра ВМС.

“Формируются новые экипажи для будущих патрульных катеров, которые в следующем году войдут в боевой состав ВМС Украины. Предпочтение будет отдаваться кандидатам в возрасте до 35 лет со знанием английского языка. Но решения будут приниматься индивидуально, в зависимости от уровня профессиональной подготовки и опыта службы на кораблях, катерах и судах обеспечения национального флота”, – заявили в вербовочном центре.

Когда экипажи будут сформированы, на базе Института ВМС Национального университета “Одесская морская академия” начнется курс по углубленному изучению английского языка. После этого военные моряки отправятся на обучение в Балтимор (США), где будут проходить теоретическая и практическая подготовка экипажей и фактические выходы в море на катерах класса Island.

“В дальнейшем эти катера передислоцируют в Украину”, – добавили в ВМС.

В ноябре прошлого года в боевой состав ВМС Украины вошли два катера класса Island, которые получили названия “Старобельск” и “Славянск”. Ожидается, что в этом году США передадут Украине еще три катера.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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