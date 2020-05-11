Ляшко рассказал, почему в Украине пока не запускают общественный транспорт

11.05.2020, 20:10, Новости дня

Украинское правительство остановило работу общественного транспорта не столько из-за вероятности инфицирования коронавирусом в самом транспорте, сколько ради сдерживания миграции населения. Об этом 8 мая в эфире телеканала “Украина 24” сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

“Почему мы не можем сразу запускать общественный транспорт? Не столько меня волнует проблема инфицирования, сколько открывается доступность и начинается внутренняя миграция населения. Вместо того, чтобы изолироваться, люди, имея транспорт, который свободно передвигается, будут даже без насущной потребности посещать некоторые места”, – сказал Ляшко.

По его мнению, если транспорт запустить прямо сейчас, “на те же рынки для экскурсии поедут пожилые люди”.

“Мы это отмечали и знаем, как это происходит. Большая миграция приводит к тому, что рушатся все принципы карантина”, – отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что это касается и межобластных пассажирских перевозок, и внутригородского сообщения.

“Что касается внутригородского сообщения… Сейчас мы видим много офисных учреждений, работа которых не запрещена. Они работают дистанционно, проводят онлайн-совещания. Как только отрывается общественный транспорт, в офисные помещения будет приезжать больше сотрудников, онлайн-совещания перейдут в офлайн-совещания, это приведет к росту контактов, уменьшению социальной дистанции, и возрастет потенциальная возможность инфицирования”, – объяснил заместитель министра.

Карантин в Украине был введен 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Во многих городах общественным транспортом сейчас могут пользоваться только медики, полицейские, спасатели и сотрудники предприятий критической инфраструктуры.

5 мая премьер Денис Шмыгаль заявил, что метро в Украине будут открывать в два этапа, но в ближайшее время оно не заработает.

Ограничительные меры будут действовать минимум до 22 мая, однако с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина (всего их пять). Граждане теперь могут посещать парки и скверы. Кроме того, разрешили открыться магазинам, торгующим непродовольственными товарами, салонам красоты и нотариальным конторам.

Премьер говорил, что после смягчения карантина количество единиц общественного транспорта в населенных пунктах нужно увеличивать, но учитывать при этом вопрос безопасности.

Согласно предложенному правительством плану выхода из карантина, межгородское транспортное сообщение в пределах области планируют разрешить на третьем этапе смягчения карантина (его запустят, если в течение 10 дней подряд количество выздоровевших от COVID-19 украинцев в два или более раз будет превышать количество новых случаев заболевания, а больницы будут заняты пациентами с коронавирусной инфекцией менее чем на 10%). Весь наземный общественный транспорт и метро хотят запустить на четвертом этапе, когда количество новых случаев заражения ежедневно в течение 10 дней не будет превышать пять на область. Премьер не исключал, что второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно.

По состоянию на 11 мая коронавирус подтвержден у 15 648 украинцев, из них 408 умерли, а 3288 выздоровели.