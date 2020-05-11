Коронавирус в Италии. Число пациентов в реанимациях впервые с 10 марта упало ниже 1 тыс.

11.05.2020, 20:10, Новости дня

За последние 24 часа в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 179 человек (на 12 больше, чем сутками ранее). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 11 мая.

Общее количество жертв эпидемии достигло 30 739 человек.

За последние сутки оправился от болезни 1401 пациент, общее число выздоровевших достигло 106 587.

Продолжают болеть 82 488 человек (-836). Из них в терапевтических отделениях лечение проходят 13 539 пациентов (-79), в отделениях интенсивной терапии – 999 (-28). Как отмечает La Repubblica, количество пациентов в реанимациях сократилось до минимального уровня с 10 марта. Еще 67 950 человек лечатся в домашних условиях (-729).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 219 814 (+744).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,14 млн человек, из них более 283 тыс. умерли, 1,42 млн выздоровели.