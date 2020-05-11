Новый гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold может обойтись в $900

11.05.2020, 20:09, Разное

Южнокорейская компания Samsung выпустит новые складные смартфоны. Гаджет Galaxy Fold будет продаваться по цене от 900 долларов США.

Если прежде многие потребители и обозреватели рынка технологий не воспринимали всерьез вероятное появление на прилавках торговых точек первых складных смартфонов, то теперь стало известно, что такие модели будут продаваться. Согласно материалам информаторов, знаменитый бренд Samsung намеревается презентовать три новых складных девайса, один из которых станет оснащаться сверхтонким стеклом, какое имеется у Galaxy Z Flip, оставшиеся устройства получат пластиковую защиту дисплея, как у Galaxy Fold.

Сотрудники издания XDA Developers предполагают, что новый технологический продукт корпорации из Южной Кореи будет поставляться потребителям по стоимости 1100 американских долларов. Инсайдер Mauri QHD заявил, что гаджет появится на рынке под названием Galaxy Fold Lite за 900 долларов США. Данная информация не является официальной, поэтому специалисты не рекомендуют относиться к ней достоверно.