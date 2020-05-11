 

Златан Ибрагимович прибыл в расположения “Милана”

11.05.2020, 20:04, Новости дня

Нападающий Златан Ибрагимович прибыл из Швеции в Италию. 18 мая шведский футболист приступит к тренировкам в составе "Милана".

После связанной с пандемией коронавируса приостановкой чемпионата Италии по футболу, принадлежащий "Милану" Златан Ибрагимович уехал в Швецию. 38-летний футболист поддерживал форму, тренируясь со стокгольмским "Хаммарбю", пакет акций которого принадлежит Ибрагимовичу.

Ранее возникали слухи о желании Златана расторгнуть контракт с "Миланом". Однако шведский нападающий решил провести остаток сезона в рядах "красно-черных".



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