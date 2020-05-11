Правительство РФ направит 200 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми

11.05.2020, 20:04, Новости дня

Правительство РФ направит 200 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Выплата составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Получить их смогут в общей сложности 22 миллиона детей.

Как сообщили в Минтруда России, для получения средств родителям нужно будет подать соответствующее заявление через портал "Госуслуги" или в отделении Пенсионного фонда.

Денежную помощь получат и семьи с детьми в возрасте до трех лет. На эти ежемесячные выплаты власти направят около 25 миллиардов рублей, передает РИА Новости.

"Дополнительную поддержку смогут получить семьи, в которых единственный ребенок родился до 1 января 2020 года, – цитирует агентство министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. – Всего в РФ почти 1,7 миллиона таких детей".

В ведомстве уточнили, что раньше на эти выплаты действовало ограничение – получить их могли только семьи, имеющие право на материнский капитал. Также в Минтруда сообщили, что по 5 тысяч рублей будут начислены семьям в том числе и за апрель. Чтобы получить эти средства, родителям также нужно подать заявление через портал госуслуг или сайт ПФР. Отправить его можно до 1 октября текущего года. Уточняется, что эта выплата не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер соцподдержки.

Тем временем в Совете Федерации заявили, что в РФ есть возможности для поддержки семей с детьми.

"Средства на выплаты семьям с детьми есть, для этого существуют ФНБ и Резервный фонд​​​, – сказал первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. – Жалеть средств на поддержку детей в такое напряженное время не следует".

По его словам, для осуществления такой поддержки может потребоваться отдельный законопроект. Сенатор заверил: если правительство внесет соответствующий документ в Госдуму и депутаты оперативно его примут, верхняя палата парламента может рассмотреть поправки 20 мая.

Ранее 11 мая президент РФ Владимир Путин, обращаясь к населению, сообщил, что накопленные за последние годы резервы позволяют российским властям принять дополнительные решения по поддержке граждан в период пандемии коронавируса. Помимо единовременных выплат семьям с детьми Путин предложил вдвое увеличить минимальный размер пособия по уходу за ребенком.