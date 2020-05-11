 

Российскому дипломату в Чехии поступают угрозы. Ему просят предоставить охрану

11.05.2020, 20:04, Новости дня

Посольство РФ в Праге обратилось к чешской стороне за предоставлением полицейской охраны для российского дипломата, которого обвиняют в подготовке покушения на чешских муниципальных политиков.

В заявлении российской дипмиссии, опубликованном в Facebook, указывается, что в отношении ее сотрудника были выдвинуты ложные и бездоказательные обвинения, неоднократно опровергнутые и в Москве, и в Праге. Тем не менее в адрес дипломата уже стали поступать угрозы.

Посольство также обратилось в МИД Чехии с просьбой принять меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство российского дипломата.

Ранее некоторые чешские издания написали со ссылкой на источники в спецслужбах, что в начале апреля в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом, который вез в багаже яд рицин. Далее мужчина отправился в посольство России, а яд мог предназначаться для отравления муниципальных политиков.

Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявил ранее, что необоснованное нагнетание ситуации в Чехии не способствует конструктивному диалогу в российско-чешских отношениях, а сами власти республики выдвигают беспочвенные обвинения в отношении сотрудника Россотрудничества в Праге.

"Эта ситуация является продолжением недружественных акций в дополнение к демонтажу чешскими муниципальными властями памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу", — подчеркнула глава Россотрудничества.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Названы обязанности руководства и сотрудников вернувшихся к работе предприятий

27.04 / Обнаружен внеклеточный источник сигнала о высоком давлении крови

28.03 / Трамп обещал Европе аппараты ИВЛ

08.04 / Пандемия коронавируса: данные на вечер 7 апреля 2020 года

29.04 / Заслуженный врач РФ дал прогноз по срокам появления вакцины от коронавируса

26.03 / Депутат Рады напугал Украину «эшелонами смерти»

07.04 / Россияне назвали способы защиты от коронавируса

01.04 / Глава Калуги посоветовал жителям дезинфицировать руки алкоголем из-за дефицита антисептиков

27.04 / Лавров дал прогноз об отношениях РФ и Черногории

08.05 / Ранний симптом коронавируса связали с тяжестью заболевания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска