Мнение: Победа США над Германией, приход к власти Гитлера и штурм автобуса

11.05.2020, 20:00, Разное

1. По поводу американцев, которые написали в твиттере о «своей» победе над Гитлером, даже не удосужившись хотя бы упомянуть СССР. Их тактика напоминает прикреплённое к посту видео.

https://lenta.ru/news/2020/05/10/nazism/

9 мая Белый дом опубликовал в нескольких соцсетях поздравительное сообщение, в котором было сказано, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания «одержали победу над нацистами», при этом СССР не упомянули. Пост вызвал возмущение у пользователей сети и МИД России, а также в Совете Федерации. Бывший министр внутренних дел ФРГ, член Свободной демократической партии Герхарт Баум напомнил, что советские войска освободили Берлин и Германию от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом нельзя забывать.

2. Американские учёные пришли к выводу, что Гитлеру помогла прийти к власти смертоносная эпидемия гриппа-испанки, охватившая Европу и Германию в конце Первой мировой войны:

https://lenta.ru/news/2020/05/05/pandemia/

Пандемия испанского гриппа помогла Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), в составе которой был Адольф Гитлер, прийти к власти в Германии. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на новое исследование Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Ученые проанализировали данные избирательных комиссий и пришли к выводу, что правые экстремисты набрали большую долю голосов в регионах Германии, где была зафиксирована самая высокая смертность от пандемии гриппа. Исследователи утверждают, что они уверены в правильности своих выводов, так как учли также региональную безработицу, религиозный и этнический состав городов, где проходили выборы, и посмотрели, насколько много голосов раньше отдавалось крайне правым партиям в разных частях страны.

НСДАП пользовалась поддержкой значительной части населения: она получила 13,7 миллиона голосов 31 июля 1932 года на выборах в Рейхстаг. 30 января 1933 года Адольф Гитлер стал рейхсканцлером.

Определённая логика в утверждении американцев есть. Когда люди массово гибнут из-за войн и эпидемий, ценность человеческой жизни падает, и жестоким диктаторам становится куда как легче прийти к власти.

3. Оказывается, сцена со штурмом автобуса из нашего кино 1985 года — это видеоцитата из фильма Чарли Чаплина «День получки» (1922 год):

https://vk.com/video373546150_456239134

https://olegmakarenko.ru/1854300.html