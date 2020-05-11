Мнение: Задача про контекст

11.05.2020, 19:54, Разное

Я все время читаю в ленте какие-то ситуации, которые мои комментаторы обсуждают.

Но в описаниях этих ситуаций никогда почти не заявлен контекст.

И я вижу, что большинство совсем не понимают, от чего зависят границы.

Вот давайте, для примера, я приведу ситуацию из поста в ленте.

А вы постараетесь рассказать, какие данные имеют значение и как будут меняться позиции обеих сторон.

“Вот есть мужчина, у него жена. И любовница. Любовница есть в друзьях в соцсети. И вот он выкладывает фотографию с женой, ну такую типа семейная идиллия. Все лайкают, комментят, типа идеальная семья, бла бла бла.

Вопрос: косячит ли он по отношению к любовнице таким образом? Что чувствует любовница? Как она должна себя вести?”

В какой ситуации у мужчины будет косяк, в какой ситуации слив, в какой ситуации поведение в границах, в какой ситуации крючок, в какой ситуации пика, в какой ситуации щипцы, в какой ситуации он молодец, в какой ситуации дурак?

И любовницу отдельно разбирайте. Как и почему для нее все это может быть хорошо, плохо, нормально, выигрышная позиция, проигрышная и так далее, все, что придумаете.

Чем больше разных варианто опишете, тем лучше вы понимаете контекст. Но без проекций своих постарайтесь, а это значит, вы должны четко описать от чего зависит смена контекста, а не думать, что в такой ситуации всегда одно и то же – ваша личная боль и солидарочка с этой болью.