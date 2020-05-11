Представитель Минздрава выделила пять основных способов профилактики COVID-19

11.05.2020, 19:53, Разное

Эксперт Минздрава РФ Наталья Мокрышева в интервью ведомственному изданию напомнила о важности профилактических мер в период пандемии коронавируса. На основании результатов ряда аналитических изысканий она выделила пять основных поведенческих факторов, обеспечивающих необходимую защиту от инфицирования.

В первую очередь медик, возглавляющая Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава, напомнила о важности социального дистанцирования и максимального ограничения любых контактов с лицами, имеющими симптомы ОРВИ или других инфекционных болезней. При этом людям преклонного возраста Наталья Мокрышева посоветовала оставаться дома. Что же касается, лиц, подверженных хроническим заболеваниям, то им в период пандемии необходимо поддерживать постоянную связь со своим лечащим врачом, но делать это дистанционно.

Самоизоляция является необходимым условием карантинных мер, но при этом нельзя забывать о последствиях, которыми она чревата для здоровой массы тела. Чтобы не допустить появления избыточного веса, необходимо сбалансировать свой рацион питания, употреблять достаточное количество воды и соблюдать режим бодрствования и сна. Не меньшим фактором безопасности является обеспечение физической активности. В частности, в неделю необходимо около 150 минут тратить на умеренные тренировки либо 75 минут — на активные. “Сочетание этих видов упражнений должно быть разумным”, – подчеркнула Мокрышева.