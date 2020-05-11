 

Пациентка из челябинской больницы пожаловалась на обед из 25 макарон

11.05.2020, 19:53, Разное

Пациентка из челябинской больницы опубликовала в личном микроблоге пост, пожаловавшись на обед из 25 макарон. Женщина считает такую порцию недостаточной, указав об этом в жалобе.
В настоящий момент в инфекционном отделении челябинской больницы №8 организовали отделение для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Одна из пациенток, проходящих стационарное лечение, решила выступить с жалобой, продемонстрировав соотечественникам обед, которым кормят больных COVID-19.

Помимо порции горячего блюда ей подали и второе, и именно оно не устроило пациентку. Она отметила, в тарелке находилось всего 25 макарон, и таким количеством пищи трудно утолить голод. По её мнению, это вредно для здоровья. При этом есть такие больные, кому не оказывают помощь из-за отсутствия родных и которые не имеют дополнительного источника питания. В завершении своей публикации жительница призвала Минздрав пояснить сложившуюся ситуацию.

В медучреждении уже отреагировали на поступивший сигнал от пациентки. В пресс-службе ГКБ-8 пояснили, что питание организовывается согласно нормативам, разработанным в Министерстве здравоохранения. Представители больницы подчеркнули, вся приготовленная пища проходит контроль путём бракеража, и повара ведут специальный журнал.



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