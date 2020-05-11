Мнение: Самоизоляция позволила выиграть время для исправления ошибок…

11.05.2020, 19:45, Разное

Путин обратился к народу и объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается. Так и сказал президент: «Эта экстраординарная мера позволила нам замедлить эпидемию и выиграть время».

Очевидно, что коронавирус никуда не делся. Но стране нужно было время, чтобы исправить роковую ошибку 2014 года, когда было принято решение о реорганизации системы здравоохранения и ликвидации огромного количества больниц. Только в Москве было ликвидировано 15 больниц. Врачи уволены, помещения высвобождены.

К тому времени сокрушительный удар был нанесен и по ифекционным больницам: «…в городе Москве за период с 2010 по 2014 год количество инфекционных коек сокращено в 1,5 раза, с 4617 до 3084 коек. Количество инфекционных коек для детей за указанный период сокращено в 1,6 раза, с 2556 до 1566 коек» (отсюда).

И мотивировалось это тем, что «общая заболеваемость некоторыми инфекционными и паразитарными болезнями за период с 2010 по 2014 год среди взрослого населения снизилась в 1,36 раза, а среди детского населения в возрасте от 0 до 14 лет – в 1,12 раза»

Кто же тогда знал, что в 2020 году на мир обрушится коронавирус.

Сейчас коечный фонд инфекционных больниц резко нарастили, построили больницы, так что можно выпускать народ из самоизоляции, увеличение количества зараженных власть уже не пугают.

Так или не так?

Фотографии отсюда