Китайские ученые: Коронавирус может стать причиной женского бесплодия

11.05.2020, 19:30, Разное

Китайские исследователи провели исследование, позволившее предположить, что коронавирус способен инфицировать репродуктивные органы и стать причиной женского бесплодия. Для точного определения проблемы необходимо провести дополнительные наблюдения за пациентками.

К нарушению способности производить здоровое потомство могут приводить различные инфекции, однако в случае с SARS-CoV-2 пока нельзя утверждать точно, что именно этот вирус вызывает бесплодие. Это только гипотеза, сообщают “Известия”.

Специалисты, представляющие департамент физиологии Медицинского университета Цзинина, в своей научной статье привели данные о риске заражения новым вирусом для представительниц прекрасного пола. Коронавирус может воздействовать на репродуктивную систему зараженных женщин, проникая в мочеполовую систему. В следствие этого патоген оказывается в клетках организма. Ученые отмечают, что наука имеет представление о наличии данной инфекции в ЦНС, почках, печени, легких, но проблема влияния SARS-CoV-2 на женскую половую систему пока остается не изученной.