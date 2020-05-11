 

Посольство РФ в Чехии попросило полицейской охраны для дипломата

11.05.2020, 19:30, Новости дня

Российское посольство в Праге попросило чешскую сторону предоставить полицейскую охрану сотруднику дипмиссии, против которого выдвинули ложные обвинения в якобы подготовке покушения на местных политиков.

«В связи с продолжающейся в Чехии антироссийской информационной кампанией заявляем, что ложные и бездоказательные обвинения (со ссылкой на местные спецслужбы) в адрес сотрудника посольства РФ в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков российской стороной были неоднократно и однозначно опровергнуты как в Москве, так и в Праге», – говорится в заявлении посольства в Facebook.

В заявлении посольство сообщает, что в соответствии со статьей 29 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года обратилось в МИД Чехии «с просьбой предпринять все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство своего сотрудника».

«Из-за развернутой чешскими СМИ персональной травли российского дипломата в его адрес начали поступать угрозы. Посольство в этой связи также вынуждено обратиться к чешской стороне за предоставлением сотруднику дипмиссии полицейской охраны», – говорится в заявлении.

Ранее глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявила, что материал пражского издания Seznam о якобы доставившем в Прагу яд российском дипломате является чистой провокацией.

До этого сетевое издание Seznam опубликовало материал, в котором корреспондент, как утверждается, беседует с главой диппредставительства одного из российских федеральных агентств в Праге. По версии издания, житель России якобы привез в Чехию смертельный яд рицин. Сам «Андрей К.» сообщил изданию, что «это должно быть какая-то ошибка» и он вез «дезинфекцию и конфеты».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / В Москве скончались два пациента с подтвержденным коронавирусом

05.05 / Обозреватель Bloomberg – цены на нефть вернутся к былым уровням через годы или даже десятилетия

26.04 / Глава минздрава Ростовской области попала в реанимацию

25.04 / Общество: Самая красивая бабушка Европы спасает стариков от одиночества

20.04 / Евро поднялся до 82 рублей

12.05 / В сети появилась база личных данных украинцев. В Минцифры уверяют, что “слив” случился не из-за “Дії”

26.04 / В Курске умер епископ РПЦ с подтвержденным коронавирусом

24.04 / Путин пошутил о снижении ключевой ставки ЦБ

17.04 / Совфед одобрил закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

27.04 / Посольство КНДР в РФ выступило с заявлением о Ким Чен Ыне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска