 

«После ее смерти я сильно изменилась»: Анджелина Джоли посвятила статью своей матери

11.05.2020, 19:30, Разное

В день матери, отмечающийся 11 мая, звезда Голливуда Анджелина Джоли решила рассказать о своей родительнице. Соответствующая заметка была опубликована в издании New York Times.
Оказывается, родители знаменитости решили расстаться после более 10 лет отношений в связи с изменами со стороны отца. Мать актрисы скончалась почти 13 лет назад из-за онкологического заболевания. Данная потеря очень сильно повлияла на Джоли, поскольку она сильно любила её. Маршелин Бертран специально пожертвовала своей карьерой ради воспитания двоих детей. Актриса и сама переняла материнский опыт и легко справляется со своими обязанностями даже несмотря на недавний развод с Брэдом Питтом.

Что касается материнской любви, то Джоли считает её наибольшей силой. В статье она напоминает о матерях-беженках, знакомство с которыми у нее состоялось во время гуманитарных миссий за рубежом.



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