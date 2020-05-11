Мнение: Все мозги разбил на части

11.05.2020, 19:18, Разное



Старый вождь грустит

Путин сегодня зажог, конечно. “Режим нерабочих дней с 12 мая завершен”. В переводе это, видимо, должно означать, что и режим самоизоляции тоже похерен окончательно – потому что какая может быть самоизоляция, если с завтрашнего дня все обязаны ходить на работу?

Но как тогда понимать, что “в Москве режим самоизоляции продлен до 31 мая”? Надо ли понимать так, что Путин сегодняшним заявлением дезавуировал московское продление? Или в России самоизоляция отменена, а в Москве – нет? Собственно, по нынешним временам я не удивлюсь любой трактовке.

Очень странная получается – как бы сказать, чтобы не сказать матерно… правовая коллизия! С одной стороны, граждане теперь обязаны ходить на работу (нерабочих дней ведь нет). С другой – в соответствии с режимом самоизоляции – выходить из квартиры на улицу (!) они в Москве и Питере по-прежнему имеют право “только погулять с собакой” или не далее 100 м до магазина?? Да вы охерели, что ли? По-моему, не надо быть Плевако, чтобы углядеть явное противоречие между региональными установлениями Собянина-Беглова – и тем, что наболтал Путин только что. И как оно будет разрешаться?



Новый – смеется

Тут нельзя не отметить, что Путин в своем выступлении тщательно “обтек” эту “странность”. Только в Москве и Питере живут под 25 миллионов человек – это 15% населения страны. И в обоих мегаполисах самоизоляцию УЖЕ продлили, не дожидаясь его ценных руководящих указаний; что бы стоило прямо на месте и сообщить аудитории – а как теперь будет в столицах? Но нет – Путипут, как всегда, обходит острые углы. “Понимай как хочешь!”

В общем, очень похоже, что Путин этим своим выступлением ситуацию не прояснил, а только еще больше запутал. Что теперь будет, куда бежать и что делать – черт его знает. С одной стороны, изоляция как бы отменена; с другой – уже ясно, что цифровые ошейники на нас повесили надолго.