Личное: Всё развалилось!

11.05.2020, 19:18, Разное

В ночь на сегодня в подмосковном Красногорске сгорел частный дом, оборудованный под хоспис. Девять человек погибло, ещё 9 угорело.

По предварительной версии Следственного комитета, пожар начался на втором этаже в сауне.



Фото: Соцсети

Что делала сауна в хосписе? Да то, что этот «хоспис» не имел документов, а был обыкновенной шарашкой, приспособленной для выкачивания бабла.

Согласно информации местных властей, заведение не имело документов. Что там творилось, никто не знает.

В ночь на вчера в одной из московских больниц тоже произошёл пожар. Погиб один человек, остальные кое-как выбрались. Загорелся то ли баллон с кислородом, то ли ещё что.

О чём говорят эти происшествия? Да о том, что в сфере здравоохранения у нас полный бардак.

Конечно, есть клиника Управделами Президента России, где лечится премьер-министр Мишустин. Есть и космическая «Коммунарка», которую посещал Путин — там тоже всё хорошо.

К большому моему сожалению, остальная масса больниц не такие. То у них кислородные баллоны горят, то аппараты ИВЛ неправильно подключают, а то и вовсе в частном доме располагается хоспис с сауной.

Я понимаю, какая напряжённая сейчас ситуация с коронавирусом, но именно она вскрывает пороки системы. Горят больницы, хосписы оказывается работают без документов, а где все проверяющие органы были до этого — молчок.

Всё у нас хорошо в новостях! Вышли по числу заболевших коронавирусом на третье место в мире? Так завтра выйдем и на второе! Но о том ужасе, который творится в системе здравоохранения никто не говорит — не нужно раскачивать лодку, правда?

Ещё в марте, когда я увидела, что никаких жёстких мер по предотвращению эпидемии уже не будет, стало понятно, что система не выдержит того, что грядёт — всё рухнет, как карточный домик.

Нас успокаивали, что в Италии всё так плохо, потому что система здравоохранения — дерьмо полное. То же самое говорили и про Британию, а медицину США свысока называли неприспособленной для оказания помощи всем.

В итоге получилось, что ни в Италии, ни в Испании система не рухнула. А у нас начался натуральный пожар.

Впрочем, быть может, такое здравоохранение вас устраивает? Как оцениваете отечественную медицину, больницы, оснащение врачей и применяемые технологии?