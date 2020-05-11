В США впервые вышел ПК HD 268 Pro G1 MT с китайским процессором

11.05.2020, 19:09, Разное

Компания из США HD презентовала новый компьютер 268 Pro G1 MT, сконструированный на основе процессора Zhaoxin KaiXian KX-U6780A. Ее выбор показался странным экспертам, учитывая торговую войну между Вашингтоном и Пекином.

Сотрудники HD построили компьютер 268 Pro G1 MT на основе процессора китайской сборки Zhaoxin KaiXian KX-U6780A, который оснащен восемью ядрами. Новинка от американского бренда имеет 16 Гб оперативной памяти и два слота для планок ОЗУ.

Другая техническая деталь заключается в том, что видеокарта AMD Radeon R7 430 с 2 Гб памяти присутствует опционально, при ее отсутствии графику обработает чип ZhaoXin C960, имеется блок питания мощностью 180 или 310 Вт в зависимости от конфигурации. На лицевой стороне корпуса ПК можно увидеть по два порта USB 3.1 Gen 1 и Gen 2, сзади расположены четыре порта USB 2.0 и два USB 3.1 Gen 1. Размеры HD 268 Pro G1 MT составляют 341 x 274 x 170 мм, масса – 5,22 кг. Работает новое устройство на базе операционной системы Windows 10 CMIT Edition 64.

Китайская фирма ZhaoXin является совместным производством, организованным семь лет назад властями Шанхая. Партнером выступает Via, прежде являвшаяся конкурентом компаний Intel и AMD на рынке чипов и процессоров. Электронный блок KaiXian KX-U6780A разработчики презентовали в апреле этого года с частотой ядер 2,7 ГГц, двухканальным контроллером памяти DDR4-2666 до 64 Гб и интегрированной поддержкой интерфейсов PCI Express 3.0.