В Германии считают, что вакцина от коронавируса может «не соответствовать ожиданиям»

11.05.2020, 19:08, Разное

По словам министра образования и научных исследований Германии Ани Карличек, вакцину от коронавируса стоит ожидать к середине 2021 года. На данный момент исследования в данном направлении ведутся очень активно, но ожидаемого прорыва пока не будет.

«Я полагаю, что вакцину нужно ожидать в широком доступе летом следующего года – это самый оптимистический вариант», – отмечает политик. Более того, она ожидает, что лекарство может не соответствовать ожиданиям всех людей: возможно, оно будет предотвращать исключительно тяжелую форму недуга, а сама вакцина потребует регулярных доработок.

На данный момент в мире обнаружено свыше 4,1 миллиона зараженных коронавирусом, количество умерших – более 280 тысяч, пишет издание NEWS.ru.