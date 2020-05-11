Стали известны подробности о технических характеристиках смартфона Huawei P40 Lite 5G

11.05.2020, 19:08, Разное

Инсайдеры раскрыли технические подробности ожидаемого смартфона Huawei P40 Lite 5G. Гаджет предназначен для рынка Европы, а кроме того, он не получит сервисы Google.

Появилась информация, что в Huawei решили расширить линейку “умных” телефонов P40. Очередной моделью в ней станет Lite 5G. Эксперты уже ознакомились с техническими характеристиками аппарата, придя к выводу, что на самом деле речь идёт не о новинке, а о глобальной версии Nova 7 SE. В компании решили расширить географию реализации этого гаджета, выведя его на рынок Европы. Сам же смартфон представили в Китае ещё в апреле.

Его основой является процессор HiSilicon Kirin 820 5G, а вот объём оперативной и физической памяти пока не сообщается, но высока вероятность, что речь идёт о 8 Гб ОЗУ и, как минимум 128 Гб на флэш-носителе. IPS-экран равен 6,5 дюймам при разрешении 2 400 на 1 080 точек. Ёмкость же аккумуляторной батареи составляет 4 000 мАч, и она поддерживает беспроводную зарядку мощностью 40 ватт. В качестве операционной системы выступает Android 10 с графической оболочкой EMUI 10. Особенностью же смартфона является отсутствие сервисов Google. Компания стремится развить свой собственный функционал, а потому не устанавливает приложения сторонних разработчиков.

На передней панели разработчик предусмотрел одиночную селфи-камеру с разрешением 16 Мп, а основная камера будет четырёхмодульной с вертикальным расположением объективов. Самая чувствительная линза будет иметь разрешение 64 Мп. Уже известно, новинка обойдётся покупателям примерно в 400 евро, но дата премьеры пока не озвучена.