 

Собянин назвал пять критериев для восстановления «нормальной жизни»

11.05.2020, 19:08, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказал о пяти критериях, которые должны обеспечить «нормальную жизнь и работу экономики».

«Мы с коллегами из регионов, со специалистами, с правительством долго обсуждали меры, которые необходимы для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь и работу экономики. Это те меры, о которых и вы говорили, это, я бы сказал, пять ключевых направлений», – приводятся слова Собянина на сайте Кремля.

Первое, по его словам, это «ответственность работодателей», которые должны максимально обеспечить безопасность своих работников и купировать «всякую возможность распространения инфекции», когда открывают предприятия.

«Это и ответственное поведение граждан, какая-то новая культура поведения, которая предполагает максимальную заботу о собственном здоровье и заботу о тех, кто находится рядом с ними, это важнейшая ключевая история. Вы сказали о том, что мы не должны ослаблять эти требования, наоборот, может быть, они должны еще строже исполняться», – сказал Собянин.

Он отметил, что должно быть и жесткое соблюдение карантинных мер по отношению к гражданам, у которых выявлена инфекция.

«Четвертое требование, то, о чем мы говорим – это массовое тестирование и раннее выявление. И пятое – это постоянная, мобилизационная готовность здравоохранения города, региона, всей страны для того, чтобы вовремя микшировать и обеспечить помощь людям, даже если мы увидим какую-то рост заболеваемости», – сообщил мэр Москвы.

Президент Владимир Путин в понедельник сообщил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней и объявил о прямой помощи гражданам.



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