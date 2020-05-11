Мнучин не видит необходимости выкупать долги

11.05.2020, 19:00, Новости дня

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в понедельник, что не видит необходимости выкупать обратно долговые обязательства, и рассказал, что планирует занять средства на долгосрочной основе, чтобы поддержать процентные ставки на низком уровне, в то время как страна продолжает бороться с пандемией коронавируса.

«Одна из причин того, что я спокойно отношусь к идее потратить все эти деньги, заключается в том, что процентные ставки очень низкие. И мы пользуемся долгосрочными ставками, – отметил Мнучин в интервью CNBC, добавив, что страна планирует рефинансировать все свои долги, чтобы закрепить низкие ставки. – В силу объема имеющегося долга в краткосрочной перспективе и объема долга, который мы используем для покрытия этих дефицитов, я считаю, что у нас есть огромные возможности без необходимости выкупать долговые обязательства».