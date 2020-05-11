 

Космический беспилотник X-37B будет запущен на орбиту 16 мая

11.05.2020, 19:00, Новости дня

Пентагон объявил, что высокотехнологичный космический беспилотник X-37B в этом месяце вновь отправится на орбиту с шестой секретной миссией, сообщают американские СМИ. Как заявляют в ВВС, аппарат будет запущен с космодрома на мысе Канаверал 16 мая.

Беспилотник выведет на орбиту небольшой исследовательский спутник small FalconSat-8. Он также впервые будет снабжен служебным модулем, который расширит исследовательские возможности аппарата. Как сообщается, цель миссии – максимальное использование возможностей аппарата.

Аппарат, в частности, проводит эксперименты для НАСА о влиянии радиации на семена и другие материалы. Кроме того, планируется провести эксперимент по преобразованию солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию и изучению возможностей ее передачи на Землю.

Беспилотник уже провел в космосе в общей сложности 2 865 дней, в том числе 780 дней на орбите в ходе прошлой миссии, которая завершилась в октябре 2019 года.



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